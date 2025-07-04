TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı

Türk lirasıyla dış ticaret, 2024 yılının ilk 6 ayında 700 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde 162,3 milyar liralık ihracat ve 535,8 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi. Haziran ayında ise 29 bin 291 firma, 164 ülkeye Türk lirası ile ihracat yaptı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 698 milyar 80 milyon liraya yükseldi ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

İlk 2 Ayda 200 Milyar Liralık İşlem

Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artışla 26 milyar 303 milyon lira oldu.

ihracat, geçen yılın aynı ayına göre oldu. İthalat , yüzde 47,2 artışla 70 milyar 319 milyon lira ya çıktı.

, yüzde 47,2 artışla ya çıktı. Dış ticaret hacmi , ocakta 96 milyar 622 milyon lira olarak gerçekleşti.

, ocakta olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracat yüzde 12,4 artışla 28 milyar 292 milyon lira , ithalat ise yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira oldu.

ihracat yüzde 12,4 artışla , ithalat ise yüzde 19,2 yükselişle oldu. Dış ticaret hacmi, şubatta 112 milyar 310 milyon lirayı aştı.

Mart ve Nisan Aylarında Zirve

Martta , ihracat yüzde 17,3 artışla 30 milyar 888 milyon lira , ithalat ise yüzde 45,7 yükselişle 95 milyar 769 milyon lira ya ulaştı.

, ihracat yüzde 17,3 artışla , ithalat ise yüzde 45,7 yükselişle ya ulaştı. Dış ticaret hacmi martta 126 milyar 658 milyon lira oldu.

oldu. Nisanda , ihracat yüzde 9,1 artışla 24 milyar 324 milyon lira , ithalat ise yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon lira ya çıktı.

, ihracat yüzde 9,1 artışla , ithalat ise yüzde 53,5 yükselişle ya çıktı. Nisan dış ticaret hacmi, 121 milyar 517 milyon lira olarak hesaplandı.

Kurban Bayramı'nda Aylık Bazda Gerileme

Mayısta , ihracat yüzde 3,5 artarak 28 milyar 745 milyon lira , ithalat ise yüzde 35,5 artışla 90 milyar 24 milyon lira oldu.

, ihracat yüzde 3,5 artarak , ithalat ise yüzde 35,5 artışla oldu. Dış ticaret hacmi mayısta , 118 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşti.

, olarak gerçekleşti. Haziranda , ihracat yüzde 11,6 artışla 23 milyar 767 milyon lira , ithalat ise yüzde 61,4 yükselişle 98 milyar 439 milyon lira ya çıktı.

, ihracat yüzde 11,6 artışla , ithalat ise yüzde 61,4 yükselişle ya çıktı. Dış ticaret hacmi haziranda, 122 milyar 205 milyon liraa ulaştı.

164 Ülkeyle TL Kullanımı ve Rekor Artış

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 144 milyar 718 milyon liradan 162 milyar 318 milyon liraya çıktı. İthalat ise aynı dönemde 374 milyar 734 milyon liradan yüzde 43 artışla 535 milyar 762 milyon liraya ulaştı. Böylece, ilk altı ayda dış ticaret hacmi %34,4 artışla 698 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Haziran ayında ise toplamda 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken, 29 bin 291 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.