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Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde sonradan ve ikincil kontrol denetimlerine devam ediyor. 2025 yılı ilk 6 ayında sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda, yüzde 162 artışla, 5,9 milyar lira tutarında ek tahahkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 09:00, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 09:04
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Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, tarafından, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimleri 2025 yılının ilk 6 ayında da etkin bir şekilde sürdürülmüştür. Bu kapsamda, yeni nesil ileri analitik teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayalı denetimlerle, cari ithalat ve ihracat işlemleri esnasında yürütülen fiziki ve belge kontrollerinin ötesinde daha kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı ilk 6 ayında Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimleri sonucunda, %162 artışla 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmalar Ticaret Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine tabi tutulmuş, ayrıca Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin İkincil Kontrol İncelemeleri sonucunda eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

Denetim Sonuçları

  • Sonradan Kontrol Denetimleri neticesinde %31 artışla yaklaşık 1,1 milyar TL
  • İkincil Kontrol İncelemeleri sonucunda %244 artışla yaklaşık 4,8 milyar TL
  • Toplamda 5,9 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

Uzun Vadeli Hedefler

Hem devletin gelir kaybına neden olan hem de gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik piyasa bozucu etkileriyle haksız rekabete yol açan usulsüzlüklere karşı, uzun vadeli ve kalıcı kazanımlar elde etme yolunda Sonradan ve İkincil Kontrol çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

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