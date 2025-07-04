İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, Irak'ın Kerkük kentindeki gelişmeleri "yakından ve hassasiyetle" takip ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 09:29, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 09:31
Yazdır
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, Irak'ın Kerkük kentindeki gelişmeleri "yakından ve hassasiyetle" takip ettiğini bildirdi. Sözcü Keçeli, Kerkük'teki gelişmelere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Türkmen soydaşların Irak siyaseti ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmelerinin Türkiye'nin "temel beklentisi" olduğunu vurgulayan Keçeli, bu hususun bilhassa Kerkük'te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşıdığını ifade etti. Keçeli, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün Altunköprü Belediyesine Türkmen olmayan bir müdür atanmasının Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarının, esasen tüm Irak'ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemde olduğunu belirtti.

Ne Olmuştu?

  • Irak'ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altunköprü nahiyesinde, belediye başkanlığındaki değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi yöre halkının tepkisine neden oldu.
  • Altunköprü'deki yüzlerce Türkmen, "yerel yönetimden dışlandıkları" gerekçesiyle 30 Haziran'da gösteri başlattı.
  • Göstericiler, çadır kurarak başlattıkları protestolardaki taleplerine Kerkük yerel yönetiminden yanıt alamayınca bugün Kerkük-Erbil kara yolunu trafiğe kapattı.
  • Bu gelişmeler üzerine Kerkük yerel yönetimi, nahiyedeki tüm kurum ve kuruluşlardaki görev dağılımını gözden geçirmek için komisyon oluşturma kararı aldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber