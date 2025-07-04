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İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 23:18, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 23:20
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İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 119 zanlıdan 1'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklandı, 58 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zanlılardan 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmış, 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmıştı.

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