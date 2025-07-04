Altının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya geriledi

TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 260 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 17:07, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 17:28
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 260 bin lira, en yüksek 4 milyon 284 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 136 milyon 672,35 lira, işlem miktarı ise 31,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 139 milyon 499 bin 72,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Zuha Döviz ve Altın Kıymetli Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.280.000,003.346,05
En Düşük4.260.000,003.316,95
En Yüksek4.284.998,003.361,00
Kapanış4.260.000,003.316,95
Ağırlıklı Ortalama4.261.166,833.355,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)136.000.672,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)31,84
Toplam İşlem Adedi4

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber