Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. X hesabından açıklama yapan Yumaklı, Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangın için mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Orman kahramanlarının gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalesi sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadele sürüyor. #YeşilVatan'ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini belirtti.

İzmir'deki Yangınlar Hakkında Son Durum

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı.

kontrol altına alındı. Ödemiş ve Buca'daki yangınlar için mücadele devam ediyor.

için mücadele devam ediyor. Orman ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde yoğun çaba gösterdi.

Hava ve kara araçlarıyla müdahale sürüyor.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamasından Öne Çıkanlar