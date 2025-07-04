Dolar haftayı düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,83 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 17:42, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,8430
|39,8440
|39,8350
|39,8360
|Avro
|46,9000
|46,9010
|46,9910
|46,9920
|Sterlin
|54,3900
|54,4000
|54,4200
|54,4300
|İsviçre frangı
|50,1200
|50,1300
|50,2700
|50,2800
|ANKARA
|ABD doları
|39,8130
|39,8930
|39,8050
|39,8850
|Avro
|46,8600
|46,9400
|46,9510
|47,0310
|Sterlin
|54,3300
|54,5400
|54,3600
|54,5700