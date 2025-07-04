Dolar haftayı düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,8430 39,8440 39,8350 39,8360 Avro 46,9000 46,9010 46,9910 46,9920 Sterlin 54,3900 54,4000 54,4200 54,4300 İsviçre frangı 50,1200 50,1300 50,2700 50,2800 ANKARA ABD doları 39,8130 39,8930 39,8050 39,8850 Avro 46,8600 46,9400 46,9510 47,0310 Sterlin 54,3300 54,5400 54,3600 54,5700