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İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti

İzmir'deki yangınlar sürerken İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını açıklamıştı, GDZ Elektrik ise "Somut bir bulgu bulunmamaktadır" diyerek iddiayı reddetmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise sosyal medya hesabından bir elektrik hattı görüntüsü paylaşarak, "Alın size tespit" dedi. İşte İzmir'deki yangının çıkış nedeni ile ilgili o tartışmanın detayları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 11:05, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 11:11
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İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça'daki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söyledi.

Elektrik iletim hatlarından çıkan yangının "insan kaynaklı olmadığını" belirten Vali şöyle konuştu:

"Çeşme Ildır Mahallesi'nde ve Ödemiş'te dün başlayan yangınlar, hafta sonu Seferihisar'da, daha önce Foça ve Aliağa'daki yangınların tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar hemen yakınındaki otları tutuşturup kısa süre içerisinde etrafa ve ormana yayıldı. İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok."

GDZ Elektrik: Somut bir bulgu bulunmamaktadır

Vali'nin bu sözlerinden saatler sonra, günlerdir gündemde olmasına rağmen sessizliğinini koruyan bölgeden sorumlu dağıtım şirketi GDZ Elektrik bir açıklama yayımladı.

"Yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmamaktadır" denildi ancak söz konusu 4 yangının iletim hatlarının bulunduğu bölgelerde meydana gelmesine ilişkin değerlendirmede bulunulmadı.

Artan hava sıcaklıklarının yangınları tetiklemiş olabileceğini ima eden açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır. Bu durum, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve ülkemizde, bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucudur."

- CHP'li Murat Bakan: Elektrikle ilgili yeterli denetim yapılmıyor

İzmir'deki yangınların ise bazı noktalarda elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklandı ancak şirket yalanladı. CHP'li Murat Bakan bir elektrik hattının videosunu paylaştı ve denetimlerin yapılmadığını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir elektrik hattının videosunu paylaştı. Murat Bakan şunları söyledi:

"Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş.
Alın size tespit.
İYTE'den Karaburun'a giden hat
.Hatların geçtiği güzergahta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı?
Yok.
.Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli.
Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi?
Hayır.
.Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli.
Kesilmiş mi?
Hayır."

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