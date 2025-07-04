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İstanbul'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde, 3 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında kırmızı bültenle aranan İsmail Aslan Çoban ve Yavuz Kassap'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 11:27, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 11:28
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İstanbul'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, 3 farklı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadele çalışmaları doğrultusunda adli yardımlaşma kapsamında İsveç ve Norveç'teki yetkililerle irtibata geçildi.

Soruşturmalarda 40 zanlının "uyuşturucu madde ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları ile silahlı şiddet eylemlerine karıştığı belirlendi.

Elebaşılığını "Abdo" lakaplı İsmail Aslan Çoban'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 31 şüphelinin kriptolu "Anom" haberleşme programı kullandığı ve uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştığı tespit edildi.

Soruşturmada, söz konusu örgütün yaptığı uyuşturucu madde ticaretine yönelik İsveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 422 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca şüpheli Çoban'ın, 31 Ekim 2023'te Bosna-Hersek'te Harris Lars Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu da tespit edildi.

Elebaşılığını şüpheli Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise 6 şüphelinin uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Norveç'te düzenlenen operasyonlarda toplam 172 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Kağıthane'de 20 Ocak'ta silahlı saldırıda öldürülen 'Cinkitaş' lakaplı Ahmet Portakalcı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı ve kırmızı bültenle arandığı anlaşılan 3 zanlı tespit edildi.

Söz konusu örgütlere yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı

Emniyet güçlerince İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan zanlılar İsmail Aslan Çoban ve Yavuz Kassap'ın da aralarında olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerden 3'ünün başka suçlardan tutuklu olduğu, 14'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, 51 taşınmaza, 20 araca ve yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki 13 şirket ortaklık payına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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