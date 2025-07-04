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İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede sonuç olarak; İstanbul Üniversitesi'ne Ekrem İmamoğlu tarafından yatay geçiş sırasında ibraz edilen belgelerin University College of Northern Cyprus'a ait bir tanıtım broşürü ve bir adet transkrip olduğu belirtildi. Bu nedenle İmamoğlu'nun Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencisi olmadığı anlaşıldığı halde, İstanbul Üniversitesi yetkililerinin yatay geçiş sırasında öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydettiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 11:27, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 11:33
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İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 20 sayfalık iddianamede, İmamoğlu'nun öğrencilik geçmişine ilişkin belgelerde zincirleme biçimde sahtecilik yaptığı öne sürülürken, belgelerin içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu iddia edildi.

Broşürle yatay geçiş iddiası: DAÜ öğrencisi gibi gösterildi

Savcılığın iddiasına göre, İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparken Doğu Akdeniz Üniversitesi ("DAÜ") öğrencisi gibi gösterilerek kayıt yaptırdı. Ancak dosyada yer alan belgelerin University College of Northern Cyprus (UCNC) adlı, YÖK tarafından tanınmayan bir kuruma ait bir broşür ve transkriptten ibaret olduğu belirtildi. DAÜ öğrencisi olmayan İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi kütük defterine hileli şekilde DAÜ öğrencisi gibi kaydedildiği ifade edildi.

CİMER şikayeti ve YouTube yayını soruşturma başlattı

Soruşturma, 18 Eylül 2024 tarihli bir CİMER şikayetiyle başladı. Şikayette, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta denkliği olmayan bir üniversiteden, puanşız ve yönetmeliğe aykırı biçimde devlet üniversitesine geçiş yaptığı iddia edildi. 1 Ekim 2024 tarihli başka bir dilekçede ise, gazeteci Erdem Atay'ın Veryansın TV'de yaptığı yayında İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiası gündeme getirildi.

Yatay geçiş kontenjanı önceden arttırıldı, şüpheliler dosyada

Yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990'da sona ereceği belirtilmesine rağmen, fakülte yönetim kurulunun iki gün öncesinde toplantı yaptığı ve 3 kişilik kontenjanın 54 kişiye çıkarıldığı iddia edildi. Bazı öğrencilerin listeden silinerek yerlerine yeni kişiler eklendiği belirtildi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin'in oğlu Eren Güredin'in de benzer şekilde UCNC'den DAÜ öğrencisiymış gibi kayıt yapıldığı iddia edildi.

TCK m.204/1'e göre hapis ve siyasi yasak talebi

İddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu belgeleri sadece üniversiteye geçiş için değil, aynı zamanda askerlik işlemleri ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreçlerinde de kullandığı belirtildi. Bu nedenle, zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik suçunun oluştuğu, TCK'nın 204. maddesi uyarınca hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Şok oldum sözü iddianamede

İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi için yaptığı ziyarette "geçiş yapanları duyduğumda şok oldum" ifadesi kullandığı ve bu sözün kendi eyleminin farkında olduğuna işaret ettiği öne sürüldü. Savcılık, bu tür ifadelerle kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
Okul kaydı ve dil yeterliliği de yok

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Yağmur Ergüneş Tümere''in, İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını ve girişlerin sınavla yapıldığını belirttiği aktaran iddianamede, 1986'dan beri yasa gereği sınavsız öğrenci alınmadığı, İmamoğlu''na ait transkriptin bu nedenle geçersiz olduğu belirtildi.

Dosya ayrıldı, soruşturma devam ediyor

Diploma soruşturmasında başka şüphelilerin de tespit edildiği, ancak İmamoğlu'nun kamuoyu gündemindeki konumu nedeniyle dosyasının ayrıldığı ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde yeni belgeler ve ifadeler gelmeye devam ederken, davanın önündeki haftalarda mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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