Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara'da 2024-2025 sanat sezonunda ulaşılan etkinlik ve ziyaretçi sayılarını paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da ortaya konan performans bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

AKM'de 2024-2025 sezonunda 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirildi. Bir önceki sezona göre yüzde 22,4 artışla 624 bin 165 sanatsever etkinlikleri izledi. AKM'nin güvenlik noktalarından geçen kişi sayısı 2 milyon 442 bin 812'ye ulaştı ve bu da yüzde 7'lik artış anlamına geliyor. CSO Ada Ankara'da ise bu sezon 651 etkinlik düzenlendi ve 293 bin 290 izleyici ile merkezin sezon bazında en yüksek katılımcı sayısına erişildi.

AKM'de Sanatın Tüm Dalları Sahnedeydi

48 opera

35 bale

201 konser

140 tiyatro gösterisi

143 farklı etkinlik

24 sergi

614 sinema gösterimi

Çocuklara yönelik atölyeler de büyük ilgi gördü. AKM'de 1.185 etkinlik, minik sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayıt stüdyosunda ise 112 sanatçıyla toplam 326 saatlik çalışma yapıldı.

Sezon Boyunca Çok Sayıda Festival Düzenlendi

İstanbul Kültür Yolu Festivali

16. Opera Bale Festivali

Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali

İKSV İstanbul Müzik Festivali

3. AKM Çocuk Sanat Festivali

3. Uluslararası Kadın Tiyatro Yazarları Festivali

IDAF Dijital Sanat Festivali

TRT World Humanitarian Film Festivali

13. Boğaziçi Film Festivali

Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali

Rus Filmleri Festivali

Yakut Film Festivali

Kısa'dan Hisse Film Festivali

Dostluk Film Festivali

Esenler Film Festivali

MÜSİAD İstanbul Genç Girişimciler Kısa Film Festivali

16. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali

Bakan Ersoy, "Bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekiplerimize ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. 'Sanatta Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.