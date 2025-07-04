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Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM ile CSO Ada Ankara'nın 2024-2025 sanat sezonunda ulaştığı etkinlik ve ziyaretçi sayılarını açıkladı. Opera, tiyatro, konser, sergi, sinema ve çocuk atölyeleriyle dolu bir sezon yaşandı. Ulusal ve uluslararası festivaller de büyük ilgi gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 11:44, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 11:46
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Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara'da 2024-2025 sanat sezonunda ulaşılan etkinlik ve ziyaretçi sayılarını paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da ortaya konan performans bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

AKM'de 2024-2025 sezonunda 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirildi. Bir önceki sezona göre yüzde 22,4 artışla 624 bin 165 sanatsever etkinlikleri izledi. AKM'nin güvenlik noktalarından geçen kişi sayısı 2 milyon 442 bin 812'ye ulaştı ve bu da yüzde 7'lik artış anlamına geliyor. CSO Ada Ankara'da ise bu sezon 651 etkinlik düzenlendi ve 293 bin 290 izleyici ile merkezin sezon bazında en yüksek katılımcı sayısına erişildi.

AKM'de Sanatın Tüm Dalları Sahnedeydi

  • 48 opera
  • 35 bale
  • 201 konser
  • 140 tiyatro gösterisi
  • 143 farklı etkinlik
  • 24 sergi
  • 614 sinema gösterimi

Çocuklara yönelik atölyeler de büyük ilgi gördü. AKM'de 1.185 etkinlik, minik sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayıt stüdyosunda ise 112 sanatçıyla toplam 326 saatlik çalışma yapıldı.

Sezon Boyunca Çok Sayıda Festival Düzenlendi

  • İstanbul Kültür Yolu Festivali
  • 16. Opera Bale Festivali
  • Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali
  • İKSV İstanbul Müzik Festivali
  • 3. AKM Çocuk Sanat Festivali
  • 3. Uluslararası Kadın Tiyatro Yazarları Festivali
  • IDAF Dijital Sanat Festivali
  • TRT World Humanitarian Film Festivali
  • 13. Boğaziçi Film Festivali
  • Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali
  • İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali
  • Rus Filmleri Festivali
  • Yakut Film Festivali
  • Kısa'dan Hisse Film Festivali
  • Dostluk Film Festivali
  • Esenler Film Festivali
  • MÜSİAD İstanbul Genç Girişimciler Kısa Film Festivali
  • 16. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali

Bakan Ersoy, "Bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekiplerimize ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. 'Sanatta Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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