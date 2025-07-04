Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı

Olay, bir özel hastanenin sahibi H.U.'nun, kentteki iki özel hastanesine denetime gelen İş Müfettişleri E.Ö. ve M.A.B.'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon lira civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürmesiyle başladı. H.U., eski SGK İl Müdürü S.E.'nin devreye girdiğini ve kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Soruşturma ve Operasyonun Detayları

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar S.E., M.A.B. ve E.Ö.'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.

Deliller ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, şüpheli S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği ileri sürülen konuşma kayıtları da yer aldı.

Kayıtlarda eski SGK İl Müdürü S.E.'nin H.U.'dan " Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirim yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar. " ifadeleri kayıtlara geçti.

" ifadeleri kayıtlara geçti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



