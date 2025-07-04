Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Başkan dahil 35 gözaltı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Başkan dahil 35 gözaltı
Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Boğaziçili öğrenciye gözaltı
Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Boğaziçili öğrenciye gözaltı
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Antalya'da SGK Rüşvet Operasyonu: Eski Müdür ve Müfettişler Yakalandı
Antalya'da SGK Rüşvet Operasyonu: Eski Müdür ve Müfettişler Yakalandı
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
İzmir'de Tunç Soyer dahil 137 kişi Adliye'ye sevk edildi
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 14:41, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 14:39
Yazdır
Çiftçilere yaklaşık 345 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber