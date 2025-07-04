Mehmetçik orman yangınında mahsur kalan aileyi kurtardı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 14:34, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 14:40
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti" ifadesine yer verildi.