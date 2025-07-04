Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memurlar Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 15,57 zam almış oldu. Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştı.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Enflasyon Rakamlarının açıklanmasınn ardından Belediye Başkanı Maaşları da merak konusu oldu.

Haziran ayı Enflasyon Rakamlarıyla Birlikte Belediye Başkanlarının Temmuz Maaşları Şöyle Güncellendi: