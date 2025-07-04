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Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında artacağı kesinleşti. Bu artış, belediye başkanlarının maaşlarına da yansıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 15:00, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 15:42
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Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memurlar Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 15,57 zam almış oldu. Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştı.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Enflasyon Rakamlarının açıklanmasınn ardından Belediye Başkanı Maaşları da merak konusu oldu.

Haziran ayı Enflasyon Rakamlarıyla Birlikte Belediye Başkanlarının Temmuz Maaşları Şöyle Güncellendi:

  • Nüfusu 2 milyondan fazla olan Büyükşehir Belediye Başkanlarının maaşı: 235 bin 760 TL
  • Nüfusu 1-2 milyon arasında olan Büyükşehir Belediye Başkanlarının maaşı: 198 bin 668 TL
  • Nüfusu 500 bin-1 milyon arasında olan Büyükşehir Belediye Başkanlarının maaşı: 166 bin 213 TL
  • Nüfusu 250 bin-500 bin arasında olan il Belediye Başkanlarının maaşı: 147 bin 619 TL
  • Nüfusu 100 bin-250 bin arasında olan il Belediye Başkanlarının maaşı: 127 bin 903 TL
  • Nüfusu 50 bin-100 bin arasında olan il Belediye Başkanlarının maaşı: 113 bin 116 TL oldu

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