Bakan Bayraktar: 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin AK Parti ile her alanda yükselişe geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ve enerjide parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz. Karadeniz'de, Sakarya gaz sahasında Türkiye günde 9,5 milyon metreküp gaz üretiyor. İnşallah 2026 yılında, yani önümüzdeki yıl bu vakitler bu rakamı iki katına çıkaracağız. Yani neredeyse 8 milyon hane artık doğal gazı kendi gazımız olarak kullanacak. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak, 16 milyon haneye ulaşmak."

Bayraktar, Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon hanede doğal gazın olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık kendi petrolünü arayan, daha önce gidilemeyen, girilemeyen denen yerlerde işte Şırnak'ın Gabar Dağı'nda en kaliteli petrolünü üreten bir ülke olarak enerjide hakikaten önemli başarılar sağladık. İnşallah, daha da büyüyerek bu başarılarımız devam edecek. Çünkü şuna inanıyoruz; enerjide dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye, enerjide, enerji faturası, ithalat faturasını azaltmış bir Türkiye, ekonomisi çok daha güçlü bir ülke haline gelecek, çok daha büyük bir ülke haline gelecek. Bugün ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntıların da üstesinden inşallah bu şekilde geleceğiz. Çünkü hakikaten enerji ithalatına çok büyük bir bedel ödüyoruz."