'Meclis'te gıda zehirlenmesi' iddialarına İdare Amiri Hasan Turan'dan yanıt

Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Meclis'te gıda zehirlenmesi' iddialarına İdare Amiri Hasan Turan'dan yanıt

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 20:03, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 20:03
Yazdır
'Meclis'te gıda zehirlenmesi' iddialarına İdare Amiri Hasan Turan'dan yanıt

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "TBMM'de gıda zehirlenmesi" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Turan yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Meclis Hastanesinde 30 Haziran-4 Temmuz haftasında 3 bin 342 hastaya sağlık hizmet verilirken bu hastalardan bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuran kişi sayısı 161'dir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde toplam hasta başvuruları içindeki bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuranların oranı bakımından Ankara ilindeki diğer hastanelerle Meclis Hastanesi arasında benzerlik olduğu ve geçmiş yıllar mevsim ortalamalarına göre bir artış görülmediği bildirilmiştir.

Öte yandan, Meclis Hastanesine bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleriyle başvuranlarla yapılan görüşmelerde yiyecek ve sıvı tüketimi bakımından genele şamil ortak yönler bulunmadığı, bir kısmının Meclis'te yemek yemediği, gıda tüketenler arasında ise restoran ve yemek seçimleri bakımından benzerlik görülmediği tespit edilmiştir."

"HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ"

TBMM İdare Amiri Turan, ürün temini, saklanması, işlenmesi ve sunumuna dair kalite standartlarına ilişkin İSO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne sahip olan TBMM'nin, gıda numunelerini standartlara uygun şekilde sürekli olarak analiz ettirdiğini bildirdi.

Rutin kontrollerin yanı sıra 3 Temmuz'da Meclis restoranlarında hazırlanan tüm yemeklerin şahit numunelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Analiz Laboratuvarına gönderildiğini belirten Turan, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ve gıda analizlerinin de yapıldığını ifade etti. Turan, şunları kaydetti:

"Yapılan analizlerin ilk neticesine göre herhangi bir sorun tespit edilmediği belirlenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmemekle birlikte tedavileri tamamlanan veya devam eden milletvekillerimize ve diğer hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmelerin aynı titizlikle takip edileceğini ifade ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber