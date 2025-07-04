Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk büyük maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.

Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş