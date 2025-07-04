TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü

Antalya'da, CHP'li Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda bazı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusu içerisinde 110 bin Euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 18:20, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 19:13
Yazdır

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

- Baklava kutusundan avrolar çıktı

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.

Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor.

Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber