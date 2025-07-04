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Yangının 3 Gündür Sürdüğü İlçede Dağlar Kül Oldu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan büyük orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Havadan ve karadan müdahale sürerken köyler boşaltıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 16:30, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 16:32
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Yangının 3 Gündür Sürdüğü İlçede Dağlar Kül Oldu!

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Köyü'nde 2 Temmuz günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını, Ortaköy civarında devam ediyor. Yüzlerce dekar alanın adeta küle döndüğü yangında, yemyeşil Ödemiş dağları siyaha büründü. Alevleri söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının etkisiyle bölgedeki doğal yaşam ve tarım alanları büyük zarar gördü. Özellikle şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, sabah saatlerinde rüzgarın şiddetinin azalmasıyla kontrol altına alınmaya başlandı. Havadan uçak ve helikopterlerin yanı sıra, karadan da yüzlerce orman ve itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Şu anda yangın, Ortaköy'ün güney kısımlarında devam ediyor.

Yangının Etkilediği Köyler ve Müdahale Çalışmaları

  • Tosunlar
  • Suçıktı
  • Köseler
  • Üzümlü
  • Yeniköy

Yangın nedeniyle boşaltılan bu köylerde, hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölge halkının güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Son Bir Haftada Çıkan Yangınlar

Türkiye'de son yılların en büyük yangın felaketi yaşanıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı. Bu yangınların 624'ü ise sadece son 7 gün içinde meydana geldi. Yangın helikopterleri ve uçakları, alevlerle mücadele etmek için gökyüzünde adeta mekik dokudu. Çıkan yangınların söndürülmesi için toplamda 16 bin 35 sorti yapıldı.


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