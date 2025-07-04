BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 16:36, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 16:36
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.
Sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları, 7-11 Temmuz tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.