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Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellenen kayıtlara göre, Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları da güncellendi. AK Parti 10 milyon 878 bin 733 üyeyle zirvede!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 21:14, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 21:15
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Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellenen kayıtlara göre, Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet göstermektedir. Üye sayısı bakımından ilk sırada yer alan AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 üyeye sahiptir. AK Parti'yi, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle CHP takip etmektedir.

TBMM'de Grubu Bulunan Partilerin Üye Sayıları

  • MHP: 497 bin 428
  • İYİ Parti: 392 bin 803
  • DEM Parti: 15 bin 912
  • Saadet Partisi: 246 bin 842

Diğer Bazı Partilerin Üye Sayıları

  • Yeniden Refah Partisi: 650 bin 73
  • Demokrat Parti: 315 bin 786
  • Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 129 bin 112
  • Büyük Birlik Partisi: 111 bin 34
  • Halkların Demokratik Partisi (HDP): 13 bin 970 (Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam etmektedir.)

Bazı Diğer Partilerin Üye Sayıları

  • Anahtar Parti: 42 bin 851
  • Anavatan Partisi: 22 bin 895
  • Gelecek Partisi: 62 bin 243
  • Memleket Partisi: 50 bin 140
  • Türkiye İşçi Partisi: 36 bin 44
  • Türkiye Komünist Partisi: 6 bin 882
  • Vatan Partisi: 12 bin 343
  • Zafer Partisi: 72 bin 423
  • Demokratik Sol Parti: 23 bin 10
  • Hür Dava Partisi: 15 bin 374
  • Bağımsız Türkiye Partisi: 13 bin 908

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde güncellenerek yayımlanmaktadır.


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