Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellenen kayıtlara göre, Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet göstermektedir. Üye sayısı bakımından ilk sırada yer alan AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 üyeye sahiptir. AK Parti'yi, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle CHP takip etmektedir.

TBMM'de Grubu Bulunan Partilerin Üye Sayıları

MHP: 497 bin 428

497 bin 428 İYİ Parti: 392 bin 803

392 bin 803 DEM Parti: 15 bin 912

15 bin 912 Saadet Partisi: 246 bin 842

Diğer Bazı Partilerin Üye Sayıları

Yeniden Refah Partisi: 650 bin 73

650 bin 73 Demokrat Parti: 315 bin 786

315 bin 786 Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 129 bin 112

129 bin 112 Büyük Birlik Partisi: 111 bin 34

111 bin 34 Halkların Demokratik Partisi (HDP): 13 bin 970 (Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam etmektedir.)

Bazı Diğer Partilerin Üye Sayıları

Anahtar Parti: 42 bin 851

42 bin 851 Anavatan Partisi: 22 bin 895

22 bin 895 Gelecek Partisi: 62 bin 243

62 bin 243 Memleket Partisi: 50 bin 140

50 bin 140 Türkiye İşçi Partisi: 36 bin 44

36 bin 44 Türkiye Komünist Partisi: 6 bin 882

6 bin 882 Vatan Partisi: 12 bin 343

12 bin 343 Zafer Partisi: 72 bin 423

72 bin 423 Demokratik Sol Parti: 23 bin 10

23 bin 10 Hür Dava Partisi: 15 bin 374

15 bin 374 Bağımsız Türkiye Partisi: 13 bin 908

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde güncellenerek yayımlanmaktadır.



