İstanbul merkezli terör operasyonlarında 14 tutuklama
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 17:18, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 17:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 18'i tutuklama, 12'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasını, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.