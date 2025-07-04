25 yaşındaki güreşçi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

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