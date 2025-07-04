Orman yangınında şehit olan olan orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı

TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
SGK'ya Rüşvet Operasyonu: Eski İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
Yargıtay Açıkladı: Türkiye'de Hangi Parti Kaç Üyeye Sahip?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Orman yangınında şehit olan olan orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 18:52, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 18:52
Yazdır
Orman yangınında şehit olan olan orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için 2 Temmuz'da Konya'dan İzmir'e gelen Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak çalışan İbrahim Demir (39), 3 Temmuz günü Köseler Mahallesi civarında orman yangınına müdahale esnasında şehit oldu. Şehit İbrahim Demir'in cenazesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Şehit Demir için Şıhbedrettin Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Demir'in yakınları tabutuna sarılarak vedalaştı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, tarifi imkansız bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Acımız büyük. 2008 yılından itibaren orman teşkilatımızda çalışan şehidimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş yangınında yeşil vatanı korumak için mücadele ederken şahadete ulaşmıştır. Şehit İbrahim kardeşimizin şahadeti bizi derinden yaralamıştır. Geride bıraktığı eşi ve yavruları bize ve devletimize emanettir" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, "Aziz şehidimiz aziz vatanın korunması uğruna yangınla mücadele ederken gözünü kırpmadan mücadele etmiş ve bu mücadelesini verirken de şahadet mertebesine erişmiştir. Rabbim şahadetini kabul buyursun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Demir'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde defnedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber