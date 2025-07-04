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YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı

YÖK, 2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu için hazırlanan eylem planını üniversitelere gönderdi. Dijital takip sistemiyle büyük değişim başlıyor!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 19:58, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 19:58
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YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), '2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları' çerçevesinde hazırlanan eylem planını üniversitelere gönderdi. Bu kapsamda, Ankara, Diyarbakır, Niğde, İzmir ve iki kez de İstanbul'da düzenlenen toplantıların ardından hazırlanan eylem planı önerileri üniversitelere iletildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, vizyon toplantılarında ele alınan başlıklar doğrultusunda hazırlanan eylem planının, Türk yükseköğretim sisteminin küresel rekabette öncü konuma yükselmesi için stratejik bir yol haritası olduğunu belirtti.

Vizyon Toplantılarında Ele Alınan Başlıklar

  • Kalite Odaklı Süreç Yönetimi ve Liderlik
  • Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim
  • Ulusal ve Uluslararası İtibar ve Görünürlük
  • Girişimci ve Yenilikçi Üniversite

Hedefler ve Eylem Planı

Eylem planındaki öneriler, üniversitelerin mevcut kapasiteleri ve gelişim öncelikleri dikkate alınarak yapılandırıldı. Her bir başlık altında somut eylem adımları tanımlandı ve bunların takibine imkan sağlayacak izleme ve değerlendirme göstergeleri ile izleme yöntemi ve takvimi oluşturuldu. Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Türk yükseköğretim sisteminin küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin artırılmasını, kalite odaklı bir gelişim sürecinin tesis edilmesini, dijital dönüşümün kurum kültürüne entegre edilmesini ve üniversitelerin uluslararası görünürlüklerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Dijital Takip Sistemi

Üniversitelerden eylem planlarını etkin bir şekilde uygulamaları istendi. Özvar, "Üniversitelerimizin vizyon toplantılarında belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda hareket etmeleri ve eylem planlarını belirlenen takvim çerçevesinde etkin bir şekilde uygulamaları büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Eylem planlarının uygulamasının takibini sağlamak üzere dijital ortamda bir takip sistemi oluşturuldu. Her bir eylem planında belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin performansları dönemsel olarak incelenecek. Ayrıca, bölgesel toplantılarda yapılan sunumların tamamını içeren raporun yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacağı ifade edildi.


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