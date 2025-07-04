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Rüşvetin görüntüsü çıktı, CHP'li Başarır 'siyasi karar' dedi

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 34 kişi gözaltına alındı. Rüşvetin görüntüsü tüm sosyal medyada yayımlandı. Ancak CHP Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır "Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisinin gözaltına alınması, hukukun değil, siyasetin kararıdır!" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 20:25, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 20:28
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Rüşvetin görüntüsü çıktı, CHP'li Başarır 'siyasi karar' dedi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dört ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve bazı müdürlerin de yer aldığı toplam 34 kişi gözaltına alındı.

Rüşvetin görüntüsü medyada yayımlandı

Gözaltı sürecine ilişkin en dikkat çekici gelişme, operasyon kapsamında ele geçirilen rüşvet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması oldu. Görüntülerde, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet alışverişine dair anlar açıkça görüldü.

Manavgat'ta 800 milyon TL'lik vurgun iddiası

Soruşturmaya dair elde edilen bilgilere göre, Manavgat Belediyesi'nde Başkan Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla bazı kişi ve kurumlara ruhsat işlemleri için rüşvet teklif edildiği öne sürüldü. Ruhsat verilmeden önce rüşvet alınmasının şart koşulduğu iddialar arasında yer aldı. Ayrıca, belediyeye bağlı iştirakler ile spor kulübü üzerinden paravan şirketler kurularak hizmet ve mal alımı yapıldığı; bu işlemler için sahte fatura düzenlendiği, toplamda yaklaşık 800 milyon liralık bir kamu zararı oluşturulduğu savunuldu.

HP'li Başarır: "Bu karar hukuki değil, siyasidir"

Gözaltı haberinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarır, soruşturmayı hukuki değil siyasi olarak değerlendirdi:
"Erdoğan konuşuyor, bir avuç yargı mensubu hemen talimatı alıp harekete geçiyor! Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisinin gözaltına alınması, hukukun değil, siyasetin kararıdır!"

Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü

Soruşturma derinleşiyor

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, paravan şirketlerin tüm mali kayıtlarının incelendiği bildirildi. Belediye içerisinde görevli birçok ismin de ifadeye çağrılması bekleniyor.

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