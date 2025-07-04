15 yaşındaki sürücünün ciple çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de siyah bir cip kullanan 15 yaşındaki B.S. isimli çocuk, yol kenarında yürüyen İbrahim Eke'ye (44) çarparak ölümüne neden oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen İbrahim Eke isimli vatandaşa 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli kız çocuğunun idaresindeki cip çarptı.

Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görüntülerde, cipin hızla viraja girdiği ve aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke'ye çarptığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin 15 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.