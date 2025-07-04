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Özel'den Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya dair açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili "İncelemeler sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 20:53, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 20:52
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Özel'den Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya dair açıklama

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili parti içinde 2 muhakkik görevlendirildiğini bildirdi.

Konunun tüm yönleriyle tetkik edilerek, en kısa zamanda kamuoyunun bilgilendirileceğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"İncelemeler sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi, suça bulaşan bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz. Ancak hatırlatmak isterim ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat'taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz."

Özel, konunun tüm yönleriyle tetkik edileceğini, en kısa zamanda kamuoyunun bilgilendirileceğini vurgulayarak, "Talebimiz, İzmir'deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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