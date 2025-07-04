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Silivri'deki orman yangınına ilişkin 2 şüpheliye tutuklama

Silivri'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 21:30, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 21:31
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Silivri'deki orman yangınına ilişkin 2 şüpheliye tutuklama

Çanta Balaban Mahallesi'nde dün kuru otluk alanda çıkan ve ormana sirayet eden yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçramıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edilmiş, köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek çalışmalara destek olmuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 50 hanenin tedbir amacıyla boşaltıldığı, yaklaşık 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Bölgeye giden Vali Davut Gül, yangının bir kişinin bahçesinde mangal yaptığı sırada rüzgarın etkisiyle kuru otların tutuşması sonucu başladığını ve yangına neden olan kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saat 21.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

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