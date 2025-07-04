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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 21:35, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 21:35
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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Ali Koç'un imzasıyla paylaşılan açıklamada, kongre sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe'mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe'mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız. Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik. Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe'mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara inancımız sayesindedir. Fenerbahçe'mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar yönetim kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz. Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe'mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir."

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