İddialaşma sonucu köprüden ırmağa atlayan genç kayboldu

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu.

Daha sonra kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.

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