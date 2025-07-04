Asker harçlığı biriktirmek için geldiği Nevşehir'e hayatını kaybetti

Hamas, ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, ateşkes teklifini kabul etti
Yerlikaya açıkladı: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Yerlikaya açıkladı: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Asker harçlığı biriktirmek için geldiği Nevşehir'e hayatını kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktörün römorkundan su kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e geldiği, 20 gün önce evlendiği ve kazandığı para ile de askerliğini yapacağı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 22:40, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 22:42
Yazdır
Asker harçlığı biriktirmek için geldiği Nevşehir'e hayatını kaybetti

Olay, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde yaşandı. M.C.'nin kullandığı saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sallanması sonucunda Kızılırmak'a bağlı olan su kanalına düştü. Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.'yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray ve Kırşehir AFAD Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri'den de ekipler katıldı.

Su kanalı üzerinde bulunan su yükleme havuzunda dalgıçlar arama yaptı. Ancak gence rastlanılmadı. Dalgıç ekipler aramayı sonlandırdı. Kanal üzerinde botlar ile aramaya devam eden AFAD ekipleri gencin cansız bedenine, kanal üzerinde bulunan köprünün ayağında rastladı. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e gelen M.A.'nın 20 gün önce Gülşehir'de evlendiği öğrenilirken, bir hafta sora da Tokat'a askerlik için gideceği öğrenildi.

Olay sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber