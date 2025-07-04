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Hamas, ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 22:59, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 23:05
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Hamas, ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu

Mısır merkezli El-Macelle dergisi, Hamas ile İsrail arasında önerilen ateşkes anlaşmasının tam metnini yayınladı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda, 60 günlük bir ateşkes öngörüyor. Bu süreçte, 10 rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması planlanıyor.

Önerinin ana hatları:
1. Ateşkes süresi: 60 gün boyunca ateşkes sağlanacak ve Trump, İsrail'in bu süre zarfında ateşkese bağlı kalacağına dair taahhütte bulundu.

2. Rehinelerin serbest bırakılması: İlk 30 gün içinde 10 canlı rehine ve 18 ölü rehine serbest bırakılacak. Serbest bırakma takvimi şu şekilde:
- 1. gün: 8 canlı rehine
- 7. gün: 5 ölü rehine
- 30. gün: 5 ölü rehine
- 50. gün: 2 canlı rehine
- 60. gün: 8 ölü rehine

3. İnsani yardım: Ateşkesin kabulü ile birlikte Gazze'ye insani yardım gönderilecek. Yardımlar, Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.

4. Askeri faaliyetlerin durdurulması: Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları durdurulacak. Ayrıca, hava faaliyetleri de sınırlanacak.

5. Müzakereler: İlk gün, kalıcı bir ateşkes için müzakerelere başlanacak. Bu müzakerelerde, kalan rehinelerin durumu ve güvenlik düzenlemeleri ele alınacak.

6 Hamas'tan bilgi talebi: 10. günde, Hamas rehinelerin durumu hakkında bilgi verecek. Buna karşılık, İsrail de Gazze'deki Filistinli tutuklular hakkında bilgi paylaşacak.

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