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Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!

Çankırı'da yapılan sosyal deneyde zabıta görevlisi, dilenci kılığına girerek sadece 10 dakika içinde vatandaşlardan tam 340 lira topladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 23:44, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 23:47
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Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!

Çankırı'da gerçekleştirilen ilginç bir sosyal deneyde, zabıta görevlisi dilenci kılığına girerek vatandaşların duyarlılığını ölçmeyi amaçladı. Eski kıyafetler giyen, bacağını sargı beziyle saran ve çeşitli aksesuarlar kullanan zabıta, iş göremezlik raporu ve bastonla kent merkezinde dolaştı. 10 dakika gibi kısa bir sürede vatandaşlardan 340 lira topladı. Toplanan paralar, zabıta amiri tarafından açıklama yapılarak sahiplerine iade edildi.

Sosyal Deneyin Amacı ve Sonuçları

Bu uygulamanın amacı, vatandaşların dilencilere karşı bilinçli hareket etmesini sağlamak ve yardımların devletin ilgili kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktı. Deneyin ardından vatandaşlara, yardımların doğru adreslere yönlendirilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Deneyin Detayları

  • Bir zabıta görevlisi, sakat taklidi yaparak çocukları için para topladığını belirtti.
  • Kentin işlek noktalarında kısa sürede yüksek miktarda para toplandı.
  • Toplanan paralar sahiplerine geri verildi.
  • Vatandaşlar, dilencilere karşı daha dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Ek Gelişmeler

Ayrıca, zabıta ekiplerinin çalışması sırasında bir dilenci yakalanarak yasal işlem yapılmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü. Bu tür uygulamalarla, toplumda farkındalık oluşturulması ve yardımların doğru şekilde yönlendirilmesi hedefleniyor.


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