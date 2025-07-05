5 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Amasya/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ardahan Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve aşure dağıtım törenine katılacak, Ağrı Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ardahan/11.00/12.45/Ağrı/16.00/16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlenecek anma programına katılacak.

(Erzincan/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni'ne ve Hz. Nuh'u Anma Programı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Şırnak/12.45/14.00/17.30)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a devam edilecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar 3. turunda Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

(Londra)

2- 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek. Alt boylarda güreşler gerçekleştirilecek, başpehlivanlık eleme turu müsabakaları yapılacak.

(Edirne/10.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on ikinci ayağı Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Çeyrek final etabı; Palmeiras-Chelsea, Paris Saint Germain-Bayern Münih ve Real Madrid-Borussia Dortmund maçlarıyla tamamlanacak.

(Philadelphia/04.00/Atlanta/19.00/New York/23.00)