Engellilere Yönelik TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM KARARI

ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ, KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ VE BU SORUNLARA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR

Karar No. 1457 Karar Tarihi: 01.07,2025

Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Anayasa'mn 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan <10/434, 2104, 2716, 2717, 2718, 2719) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 01.07,2025 tarihli 103'üncü Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için 03.07.2025 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.