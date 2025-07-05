Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık

Türkiye, sıcak hava dalgası etkisi altına giriyor. Yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar, bugün batıdan başlayarak belirgin şekilde artacak. Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Vatandaşlara Uyarı: Günün En Sıcak Saatlerinde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, açık alanda bulunmaları halinde ise dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bölgelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık. Edirne 37, Kırklareli 35, Balıkesir 34, İstanbul 31 derece.

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık. Manisa 39, Denizli 38, İzmir 37, Afyonkarahisar 31 derece.

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık. Antalya 37, Adana 36, Isparta ve Hatay 33 derece.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu. Sadece Sivas çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Eskişehir 32, Ankara 30, Konya 29 derece.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu. Düzce 31, Bolu 30, Sinop 28, Zonguldak 27 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Samsun'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Amasya 28, Samsun 27, Trabzon 23, Artvin 17 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak. Malatya 32, Van 21, Kars 19, Erzurum 17 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi