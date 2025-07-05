Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 07:29, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 07:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun" denildi.