Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi

Türk müteahhitler, yılın ilk 6 ayında yurt dışında 6,2 milyar dolar değerinde 93 proje üstlendi. Bugüne kadar 137 farklı ülkede üstlenilen projelerde ise en büyük payı 103,1 milyar dolarla Rusya aldı. Kara yolu, tünel ve köprü projeleri de genel dağılımda başı çekti.

Yılın İlk Yarısında Yurt Dışında Üstlenilen Projeler

Türk müteahhitlik sektörü, bu yılın ilk yarısında yurt dışında üstlendiği projelerin tutarını 6,2 milyar dolara çıkardı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü, yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Haziran sonuna kadar yurt dışında 93 proje üstlenildi.

Ortalama Proje Bedelindeki Değişim

Sektörün üstlendiği işlerde ortalama proje bedelindeki seyir de dikkat çekti. Son olarak 2015'te 83,8 milyon dolar olan ortalama proje bedeli, 2021'de 69,3 milyon dolar, 2022'de 39,2 milyon dolar, 2023'te 64,2 milyon dolar, geçen yıl ise 82,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama Proje Bedeli ve Yıllık Dağılım

Bu yıl üstlenilen projelerde de ortalama tutar 66,5 milyon dolara yaklaştı. Sektör, 2020'de yurt dışında yaklaşık 17,2 milyar dolarlık 386 proje yürüttü. Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam tutarı ise 2021'de 31 milyar 790 milyon dolar oldu. Söz konusu yılda 459 proje üstlenilirken elde edilen tutar, bugüne kadar ki en yüksek proje bedeli olarak hesaplandı.

Geçen Yılki Tutar ve Proje Sayısı

Proje tutarı, 2022'de 20,1 milyar dolara gerilerken proje sayısı 2021'e göre artış kaydetti. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023'te üstlendiği projelerin tutarı 28,6 milyar dolar, proje sayısı da 445 oldu. Sektörün geçen yıl üstlendiği proje tutarı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisine rağmen 31,2 milyar doları buldu.

Bu dönemde 378 proje üstlenildi.

137 Ülkede Türklerin İmzası Bulunuyor

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den bu yana 137 ülkede 543,6 milyar dolar tutarında 12 bin 627 proje üstlendi. Türk müteahhitleri, halihazırda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu ve Afrika'da büyük projelere imza atıyor. Bugüne kadar üstlenilen projelerin bölgesel dağılımında, yüzde 43,2'lik payla BDT ilk sırada yer aldı. BDT'de bugüne kadar 235 milyar dolarlık proje yürütüldü. BDT'yi yüzde 25,5'lik payla Orta Doğu bölgesi takip ederken burada üstlenilen projelerin tutarı 138,5 milyar dolara ulaştı. Afrika yüzde 17,9'luk pay ve üstlenilen 97 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer buldu. Bu bölgeleri 53,8 milyar dolarlık projeyle Avrupa ve 14,4 milyar dolarlık projeyle Asya-Pasifik izledi.

En Çok Proje Üstlenilen Ülkeler ve Sektörler

Rusya: 103,1 milyar dolar değerinde proje ile ilk sırada.

103,1 milyar dolar değerinde proje ile ilk sırada. Türkmenistan: 54,2 milyar dolar.

54,2 milyar dolar. Irak: 36,6 milyar dolar.

36,6 milyar dolar. Suudi Arabistan: 33,4 milyar dolar.

33,4 milyar dolar. Libya: 31,4 milyar dolar.

31,4 milyar dolar. Kazakistan: 29,6 milyar dolar.

29,6 milyar dolar. Cezayir: 23,2 milyar dolar.

23,2 milyar dolar. Azerbaycan: 20,8 milyar dolar.

20,8 milyar dolar. Katar: 20,3 milyar dolar.

20,3 milyar dolar. B.A.E.: 18,8 milyar dolar.

Sektörel Dağılımda Öne Çıkanlar

Kara yolu, tünel ve köprüler: %14,1 ile ilk sırada.

%14,1 ile ilk sırada. Konut projeleri: %13,4 ile ikinci sırada.

%13,4 ile ikinci sırada. Enerji santrali projeleri: %8,5 ile üçüncü sırada.



