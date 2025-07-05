Yalova'da tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir seraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birinin elinde kesik oluştu, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Tedavisi yapılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.