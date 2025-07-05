Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutukluyken etkin pişmanlık göstererek serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin beyanları doğrultusunda yeni adımlar atıldı.

Bu doğrultuda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirketlerden haksız menfaat talep ettiği ve kişileri dönemin Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği iddiaları üzerine, Karalar ve Zenger hakkında "irtikap" suçundan gözaltı kararı verildi.

Benzer şekilde, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeyle iş yapan şirketlerden maddi menfaat talep ederek kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği iddiaları neticesinde, Tutdere ve Kayhan için de gözaltı kararı alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği mal varlığını akladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Muhittin Böcek de gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Böcek'in gözaltına alınmasının nedeninin Yusuf Yadoğlu'nun ifadesi sonucu olduğu öğrenildi.

Karalar, Tutdere ve Böcek gözaltına alındı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili hakkında gözaltı kararı

Başsavcılığın açıklamasında, 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları üzerine yeni tespitler yapıldığı kaydedildi.

İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerle ilgili olarak Fatih Keleş'in baskı ve zorlamalarıyla belirli kişilere para verildiği iddiaları üzerine, parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama yapılmasına ve "irtikap" suçundan gözaltına alınmalarına karar verildi.

Aynı soruşturmada, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da şüphelileri baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye çalıştığı tespitiyle, "suç örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınması kararlaştırıldı.

"Rüşvet vermek ve almak" suçlarından 4 gözaltı kararı

2025/76021 sayılı soruşturmada ise eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, inşaat ruhsatları karşılığında firmalardan taşınmaz talep ederek zorladığı iddiaları incelendi. Bu kapsamda Akgün'ün 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ile bu villaları devralan yakınları olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek ve almak" suçlarından gözaltı kararı verildiği kamuoyuna duyuruldu.