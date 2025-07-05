Hatay Dörtyol'da Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler gece boyunca karadan müdahale etti. Sabah saatlerinde ise havadan müdahale tekrar başlatıldı.

Yangına Müdahale Çalışmaları

404 araç ve bin 100 personel ile karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

ve ile karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının Yayılma Hızı Azaldı

Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangının yayılma hızının yavaşladığı bildirildi. Dün, Kızmızıburun mevkisinde başlayan yangın nedeniyle 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.



