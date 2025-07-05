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Bu haftanın kazandıranı Borsa oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükseldi. Altının gram fiyatı yüzde 1,62, euro/TL yüzde 0,35 artış, dolar/TL yüzde 0,13 azalış kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 09:12, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 09:13
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Bu haftanın kazandıranı Borsa oldu

Geçen hafta Borsa yükseldi, altın ve döviz düştü.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.450,80 puanı ve en yüksek 10.379,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 9,26 üstünde 10.275,75 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 artışla 4 bin 267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 yükselişle 28 bin 754 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 33 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 artarak 7 bin 126 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 azalarak 39,8360 liraya inerken, avro da yüzde 0,35 artışla 46,9920 liraya çıktı.

YATIRIM FONU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,95, emeklilik fonları yüzde 4,29 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 8,32 ile "hisse senedi" fonları oldu.


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