Yalova'da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı.

1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.