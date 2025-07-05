Konya'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü

Sürücü ve diğer yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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