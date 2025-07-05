Burdur'da cadde ortasında drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, BMW marka otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

H.Ç.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi.

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