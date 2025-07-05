Türkiye ve Yunanistan arasında turizmde işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen 6'ncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, kapıda vize uygulamasının kapsamının genişletilmesinin her iki ülke için de büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alpaslan, kırsal turizm ve deniz turizmi alanlarında işbirliği önerisinde bulundu.

Alpaslan, "Agroturizm gibi kırsal yaşamla iç içe geçmiş deneyimler ve deniz turizmi gibi coğrafi avantajlarımızı ön plana çıkaran alanlarda işbirliği yapılması, yerel ekonomilere katkı sağlayacak ve alternatif turizm taleplerini karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında turizm hareketliliğini artırmak için ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin karşılıklı turist akışını artıracağını belirten Alpaslan, yeni güzergahların açılması ve mevcut seferlerin artırılmasının, turistlerin seyahat konforunu yükselteceğini ve ekonomik kültürel bağları güçlendireceğini bildirdi.

Özel sektör işbirliğinin tesis edilmesinin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için büyük önem taşıdığını ifade eden Alpaslan, kalite standartlarının yükseltilmesi için ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini, iki ülke arasında oluşturulacak ortak rotaların uzun süreli seyahat etmek isteyen turistler için cazibe yaratacağını kaydetti.

Görüşmelerin ardından, iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik protokole, Alpaslan ve Karamanli imza attı.