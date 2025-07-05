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Bakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 14:51, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 14:46
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Bakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın 6-7 Temmuz'da 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacağını bildirdi.

Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka" ile "Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık" başlıklı oturumlara katılacak.

Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024'te Rusya'nın Nijnıy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen "BRICS+" oturumuna da katılmıştı.

Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda, küresel sınamaların çözümünde çok taraflılık ilkesinin korunması ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulaması, bu çerçevede BRICS platformunun rolünü öne çıkarması, Türkiye'nin başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'daki krizlere yönelik ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını aktarması ve İsrail'in saldırganlığının bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma açısından oluşturduğu tehditlere dikkati çekmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, küresel refahın ancak işbirliği, diyalog ve istikrara dayalı yaklaşımlarla sağlanabileceği; askeri çatışmaların ve ticaret savaşlarının bu amaca hizmet etmediği yönündeki tutumunu vurgulaması beklenen Fidan'ın, adil ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sisteminin önemine vurgu yapması planlanıyor.

Fidan'ın, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık konularında ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin altını çizmesi ve Türkiye'nin bu alanlardaki somut katkılarını paylaşması ve bu bağlamda, Sıfır Atık Projesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yürüttüğü projelere ve hazırladığı yasal düzenlemelere değinmesi bekleniyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir bir yapay zeka ve ileri teknoloji ekosistemi oluşturmaya yönelik vizyonunu paylaşacak olan Fidan'ın küresel düzeyde yoksulluğu azaltmak, eşitsizliği gidermek ve ülkeler arasındaki kalkınmışlık uçurumunu kapatmak için daha duyarlı ve kapsayıcı birçok taraflı sistemin gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

17. BRICS Liderler Zirvesi

Zirve'nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla "Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda 11 üye, 10 ortak ve Türkiye dahil 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsil edilecek. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay davetli ülkeler arasında bulunuyor.

Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.

BRIC, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş olup, 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla BRICS adını almış bir istişare ve işbirliği platformu.

Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran, Ağustos 2023'teki genişleme kapsamında BRICS'e katılmıştı.

Dönem Başkanı Brezilya, Ocak 2025'te Endonezya'nın da BRICS'e üye olduğunu açıklamıştı.

BRICS'in bir sekretaryası bulunmamakta, çalışmalar, bir yıl süreyle görev yapan dönem başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

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