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Gazze Belediyesi: Su ihtiyacındaki açık yüzde 76'yı aştı

Gazze Belediyesi, su sisteminin çöküşünün yakın olduğu uyarısında bulunarak ihtiyaca yönelik su açığının yüzde 76'ya ulaştığını ve yerinden edilen yüz binlerce kişinin bir arada toplanmasının salgın ve bulaşıcı hastalık riskini artırdığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 15:18, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 15:17
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Gazze Belediyesi: Su ihtiyacındaki açık yüzde 76'yı aştı

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, yaptığı açıklamada, "Gazze kenti felaket boyutunda bir su sıkıntısıyla karşı karşıya ve acil müdahalede bulunulmazsa su sistemi tamamen çökebilir." dedi.

Su açığının yüzde 76'yı aştığını ifade eden Belediye Sözcüsü, "Gazze Belediyesi şu anda günde sadece yaklaşık 24 bin metreküp su pompalıyor, fiili ihtiyaç 100 bin metreküpü aşıyor. Geniş çaplı yerinden edilme sonucu kentin batı bölgelerinde oluşan kalabalıklar göz önüne alındığında bu durum, binlerce Filistinlinin şiddetli susuzluk çekmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.

Gazze kentinde 96 su kuyusundan sadece 19'unun aktif olduğunu vurgulayan Muhenna, İsrail'in 56 kuyuyu kullanılmaz hale getirdiğini, 14 kuyunun da İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ulaşımı zor ve güvenli olmayan bölgelerde kaldığını belirtti.

Muhenna, 7 su kuyusunun da yakıt, ekipman ve bakım araçlarının bulunmaması gibi nedenlerden kullanım dışı kaldığını aktardı.

Gazze kentindeki duruma ilişkin Muhenna, "Halkın ve yerinden edilenlerin asgari miktardaki su ihtiyacını karşılamak için neredeyse hiçbir imkan olmadan ve yerle bir edilmiş bir altyapıyla mücadele veriyoruz ancak yapabildiğimiz ihtiyacın dörtte birini geçmiyor." diye konuştu.

Muhenna, bütün imkansızlıklara rağmen Gazze Belediyesinin yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde aktif su kuyuları ve bazı istasyonları işletmeye, tankerlerle halka su dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Başta yakıt ve yedek parça sıkıntısı olmak üzere çok sayıda zorlukla mücadele ettiklerini kaydeden Muhenna, su tankerleri ve şebeke hatları ile alternatif enerji sistemlerinin İsrail saldırılarına hedef olması gibi zorluklarla karşı karşıya olduklarını anlattı.

İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması "sağlık ve çevre felaketlerini" de beraberinde getiriyor

Muhenna, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle oluşan aşırı kalabalıklar, çevre kirliliği, su kıtlığı, hijyen malzemelerinin eksikliğine işaret ederek salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı uyarıda bulundu.

Belediye Sözcüsü, Gazze'deki krizin başta çocuklar ve hastalar olmak üzere halkın yaşamına yönelik doğrudan bir tehdit haline geldiğine dikkati çekti.

Muhenna, Gazze'de su sisteminin tamamen çökmesini engellemek adına teknik ve lojistik desteğin yanı sıra yedek parça ve taşınabilir güneş enerjili deniz suyu arıtım ünitelerinin sağlanması için uluslararası kuruluşlara "acil harekete geçme" çağrısı yaptı.

Gazze'deki durumun önem ve önceliğine dair Muhenna, şunları ifade etti:

"Biz yalnızca temel hizmetlerle ilgili bir krizle karşı karşıya değiliz, içinde bulunduğumuz durum insanların hayatını doğrudan tehdit ediyor. Süregelen su eksikliği, göç dalgası ve aşırı kalabalıklaşma göz önüne alınınca bu durum sağlık ve çevre açısından bir patlama anlamına geliyor."

Muhenna, su kuyuları ve istasyonlarının işletilmesinin birincil öncelik haline geldiğine vurgu yaparak, Gazze'nin doğu mahalleleri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden gelen göç dalgasının acil su ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtti.

Son göç dalgasına işaret eden Muhenna, "Bu yerinden edilme hareketi Gazze kentinin nüfusunu yüzde 50 artırarak 1 milyon 200 bine çıkardı. Halk, kentin normal alanının yarısından daha az büyüklükteki bir bölgeye sıkıştı, kaynaklar ve altyapı üzerindeki baskı son derece arttı." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları, halkı göçe zorlaması ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altında Gazze Şeridi'nde insanlık felaketi yaşanıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyon kişi yerinden edilirken, İsrail saldırılarında 57 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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